PaceFest 2025, il sindaco Marciante: “un successo che premia Caltabellotta”

“Anche quest’anno, il PaceFest è stato un evento straordinario. Un successo che premia la linea tracciata da questa amministrazione che crede nella cultura e nell’arte come volano di crescita della nostra città”. Cosi in una nota il sindaco Biagio Marciante. Per quattro giorni, Caltabellotta è stata un punto di riferimento per migliaia di persone che hanno avuto modo di assistere a talk, presentazioni di libri, momenti teatrali e musicali di elevato spessore, confermando come il PaceFest rappresenti un festival di grande richiamo culturale e sociale.

“La partecipazione è stata straordinaria, coinvolgendo un pubblico entusiasta proveniente da tutta la Sicilia. Promuovere l’impegno civico, per questa amministrazione rappresenta un obbiettivo fondamentale su cui continueremo a lavorare incessantemente, convinti che il PaceFest, come altre iniziative, sia un evento che contribuisce in modo significativo alla crescita turistica e culturale del territorio. Apprendere che, nei giorni della manifestazione, continua Marciante, tutte le attività ricettive hanno fatto registrare il tutto esaurito ci riempie di gioia e ci stimola a far sempre meglio. Così come ci riempie di orgoglio che centinaia di articoli riguardanti la manifestazione e Caltabellotta sono apparsi nelle principali testate giornalistiche regionali e nazionali. Un ringraziamento all’associazione FuoriRiga per averci offerto, anche quest’anno, un cartellone che ha visto la partecipazione di figure di spicco del giornalismo italiano, prestigiosi autori e momenti artistici di elevato spessore”; ha concluso il sindaco Marciante.