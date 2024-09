Palma di Montechiaro, in 10 mila al concerto di Michele Zarrillo

In diecimila per Michele Zarrillo a Palma di Montechiaro nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Patrona. Mai tanta gente in una sola volta, segno che la scelta sul cantautore romano, spesso è volentieri, protagonista dei Festival di Sanremo, è stata azzeccata. Zarrillo in poco più di due ore di concerto dinanzi la maestosa scalinata della Chiesa Madre ha proposto i brani che maggiormente lo hanno portato al successo. Infine, ha fatto scatenare tutti i presenti con il brano di Bob Marley, rivisitato, “No woman no cry” Che ha perfino fatto cantare il sindaco palmese, Stefano Castellino, seduto in prima fila così come l’assessore agli spettacoli Miriam Barba.