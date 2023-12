Palma di Montechiaro, tutto pronto per il concerto di Natale

A Palma di Montechiaro venerdì 5 Gennaio alle ore 20.30 presso la Chiesa Madre si terrà il Concerto di Natale del corpo bandistico “V. Bellini” di Palma di Montechiaro diretto dai maestri Giuseppe Vitello e Gioacchino Scicolone con il coro polifonico “Uniti in Cristo” e il coro “Cristo Re”, ospite d’eccezione la pianista Rosita Piritore.

Verranno eseguite musiche natalizie come Feliz Navidad di Josè Feliciano, White Christmas di Richks van der Velde, ma anche musica da camera come Epopea Cavalleresca di Michele Mangani, Casta Diva di Vincenzo Bellini, Perseus di Satoshi Yagisawa, un momento anche per i piccoli con Disney Fantasy di Naohiro Iwai, Tom and Jerry di Bradley Scott, e tante altre belle musiche.

La serata sarà presentata da Isabella Rumè.