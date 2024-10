Premio Internazionale Navarro 2025, la cerimonia di premiazione ad Agrigento Capitale della cultura

Il Lions Club Sambuca Belice, la Fondazione Sicana, la Fondazione Verga, Agrigento Capitale della Cultura, il Centro Studi Adranon, il Team Sicilia my love hanno indetto la 16° edizione del “Premio Internazionale” Navarro” per celebrare i Navarro nei luoghi in cui vissero la loro più intensa stagione creativa.

La cerimonia di premiazione quest’anno si svolgerà a maggio ad Agrigento, Città capitale della cultura 2025; annuncio che è stato fatto durante la presentazione che si è svolta presso l’Archivio di Stato alla presenza del prof. Enzo Randazzo presidente del Premio Internazionale Navarro 2025, la direttrice dell’Archivio di Stato Rossana Florio, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 Giacomo Minio e la curatrice scientifica del Convegno Studi Navarriani prof.ssa Gisella Mondino.

Nell’ambito delle finalità del XVI Premio Internazionale Navarro 2025, tema non vincolante: Sicilia e Sicilianità nella Cultura Letteraria Internazionale, e delle attività legate agli Studi Navarriani, in sinergia con l’Archivio di Stato di Agrigento, con il patrocinio di “Agrigento Capitale della cultura 2025”, si propone il contest letterario “Ispirazioni d’archivio”, quale sezione speciale del Premio. Il progetto ha lo scopo di favorire una nuova forma di dialogo con la storia e con il territorio attraverso il recupero di importanti testimonianze storiche, che rendano gli studenti di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento protagonisti di un percorso di conoscenza/scoperta del territorio, stimolandone la curiosità rispetto alla storia e al passato di cui le fonti d’archivio sono testimonianza.