Premio Vigata a Porto Empedocle, terza serata con la commedia “A Vilanza”

Una panoramica vivida e coinvolgente della vita di provincia nella Sicilia del XIX secolo, mettendo in luce le passioni, le gelosie e le rivalità che animano il cuore di un piccolo paese. Tutto questo in scena nella terza serata della sesta rassegna teatrale Premio Vigata, in piazza Kennedy, organizzata dall’associazione Terra di Vigata con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle, Enel e Regione Sicilia.

“A Vilanza”, questo il titolo della rappresentazione portata in scena dalla compagnia “Libero canto di Calliope” è frutto della collaborazione tra due maestri della letteratura italiana, Luigi Pirandello e Nino Martoglio. Una commedia che si dipana tra le strade polverose e le case rustiche di un piccolo villaggio siciliano. La trama si sviluppa attorno ai contrasti e alle vicende dei vari personaggi che vivono nell’opera letteraria, ognuno con le proprie passioni, aspirazioni e segreti.

“Sarà una bellissima occasione per divertirsi, ma anche per riflettere sulle nostre debolezze”, sottolinea il direttore artistico Giovanni Volpe, con al fianco il responsabile organizzativo Mario Silvano. L’infedeltà, l’adulterio, la vendetta, sono sentimenti che sopraffanno gli uomini. Gli effetti negativi conseguenti, sono molteplici a tal punto da portare gli uomini a reazioni inaspettate. Il teatro è finzione e la regia, nel rappresentare la commedia. A Vilanza, come dentro un quadro racchiuso dentro una cornice, si propone di trasmettere l’opera d’arte allo spettatore cercando di offrirgli ideali di umana convivenza sociale in modo da sollecitare un atteggiamento critico nei riguardi dei fatti rappresentati. Appuntamento dunque questa sera alle 21.30 in piazza Kennedy. Disponibili 198 posti a sedere su disposizione della Questura, per motivi di sicurezza pubblica.