“Premio Vigata Andrea Camilleri”, quinto appuntamento con “Il vedovo arzillo”

Risate e allegria assicurate questa sera dalle 20,30 in piazza Kennedy per la quinta serata della rassegna teatrale Premio Vigata Andrea Camilleri, organizzata dall’associazione Terra di Vigata, con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle, della Regione Sicilia e dell’Enel.

La compagnia teatrale “La svolta”, diretta da Biagio Pardo porterà in scena la commedia “Il vedovo arzillo”, con la direzione artistica di Santo La Rocca. L’opera racconta della rocambolesca storia d’amore di un vedovo siciliano al tempo dei social, con un finale decisamente scoppiettante e divertente. Sarà il vecchietto arzillo Cosimo, interpretato da Elio Cassarino il protagonista assoluto della commedia, intorno al quale gireranno gli altri personaggi, interpretati da un cast ben amalgamato dalla regia di Pardo.

“La rassegna prosegue questa sera con questa divertente commedia che certamente non mancherà di regalare momenti di sana allegria al pubblico che ci sta onorando della propria presenza”, sottolinea il direttore artistico della rassegna Giovanni Volpe, con al fianco il direttore organizzativo Mario Silvano. Non resta dunque che recarsi questa sera in piazza Kennedy a Porto Empedocle, dove ad attendere il pubblico ci saranno le consuete 198 sedie, le uniche autorizzate dalla Questura di Agrigento per motivi di sicurezza. I posti in piedi invece, non mancheranno essendo ovviamente uno spettacolo totalmente gratuito.