“Raduno a cavallo a Torre Salsa”, al via domenica 15 ottobre

Si terrà domenica 15 ottobre il primo “Raduno a cavallo a Torre Salsa promosso dall’associazione L’Operammare. L’appuntamento è a partire dalle 8:30 a Bovo Marina (Montallegro). L’iniziativa prevede un’escursione a cavallo in un percorso definito tra Bovo Marina e Torre Salsa e un momento conviviale con degustazione di prodotti enogastronomici del territorio.

“L’obiettivo – spiega il presidente dell’associazione L’Operammare, Anthony Lauricella – è quello di contribuire a diffondere la cultura dell’equitazione e dell’equiturismo, il rispetto degli animali e dell’ambiente e a promuovere i luoghi della riserva naturale tra Siculiana e Montallegro, ritenuta di fondamentale importanza, per le sue peculiarità paesaggistiche, per la promozione dell’immagine e lo sviluppo turistico ed economico di un intero territorio. Faremo un percorso ad anello che va Bovo Marina, prosegue per la pista forestale in direzione Torre Salsa tra spiaggia e pineta fino ad arrivare al Pantano e tornare a Bovo Marina dall’alto”.