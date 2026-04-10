Rassegna dedicata al paesaggio: al Museo Griffo di Agrigento si proietta il documentario su Salgado

Seconda proiezione per il progetto culturale “Il respiro della Terra – Storie e percorsi sul paesaggio”, promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi e da CoopCulture. Nel programma ideato da Beniamino Biondi, il paesaggio diventa il filo conduttore che intreccia cammino, letteratura e cinema. Domenica prossima (12 aprile) alle 16 nella sala Fazello del Museo archeologico Griffo sarà proiettato “Il sale della terra” di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, documentario che il regista tedesco ha dedicato a Sebastião Salgado, con la complicità del figlio del grande fotografo. Qui il paesaggio diventa testimonianza visiva della condizione umana, luogo di bellezza e sofferenza, sulle tracce dei cambiamenti della comunità. Ingresso libero.

Prossime tappe della rassegna: la seconda passeggiate nella Storia sarà il 3 maggio (prima domenica del mese a ingresso gratuito; costo 2 euro) e raggiungerà Casa Pirandello; la terza e ultima proiezione è invece “La fattoria dei nostri sogni” di John Chester (24 maggio).

Per approfondire la conoscenza della Valle dei Templi, sono disponibili le consuete visite didattiche: sabato e domenica (11 e 12 aprile) alle 10.30 e alle 11.45 i percorsi sotterranei per scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, forme e altri tipi di sepolture. Alle 15.30, “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. www.coopculture.it.

Disponibile anche il biglietto combinato AgrigentoCulturePass – nato dalla sinergia tra Parco archeologico, Arcidiocesi e CoopCulture – per visitare cinque siti: Museo archeologico Pietro Griffo; Cattedrale di San Gerlando, Museo Diocesano, Chiesa di Santa Maria dei Greci. Tutti i giorni (tranne il lunedì) si visita anche la mostra “Insulae Aqua” alle ex Fabbriche Chiaramontane: le foto di Gianni Berengo Gardin sono in dialogo con Filippo Romano.

Info e prenotazioni su www.coopculture.it