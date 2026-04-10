Schifani: “Ricandidatura? Non decido da solo, ma i numeri parlano da sé”
Le parole del presidente Schifani in vista delle prossime elezioni regionali
“Esiste una regola nel centrodestra che prevede il rinnovo per completare il mandato in dieci anni: le uniche eccezioni sono state nel Molise, dove l’uscente di Forza Italia non si è candidato ma è stato sostituito da una figura dello stesso partito, e in Sardegna, dove il presidente uscente della Lega era già in campagna elettorale ma è stato raggiunto da un avviso di garanzia ed è stato sostituito dall’esponente di un altro partito”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a margine dell’incontro ‘Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza, industria e transizione’, tenuto alla Camerq di Commercio Palermo-Enna. “Noi abbiamo risanato i conti e chiuso ieri un avanzo di bilancio presunto di 5,3 miliardi – aggiunge Schifani, – Dobbiamo impegnarci a spendere bene, occorre un’operazione di programmazione. Abbiamo in itinere la realizzazione dei termovalorizzatori: tra un mese i progettisti ci consegneranno attraverso Invitalia i nuovi progetti, l’idea è dare inizio ai lavori entro fine legislatura. Abbiamo inoltre la scadenza del bando sulle terme e le misure di crescita economica dell’ultima finanziaria che prevedono gli incentivi alla decontribuzione: il sistema attivato è in forte crescita e merita di essere sostenuto”. “Io sono espressione di una coalizione e non decido da solo, ma i numeri parlano da sé”, afferma.