Realmonte, al Teatro Costabianca il “Blu Fish Day”

Il Pesce Azzurro di Sicilia e la Dieta Mediterranea sono i protagonisti di “Blu Fish Day” il progetto di valorizzazione e di promozione delle specie ittiche regionali provenienti dalla pesca e dall’acquacoltura, promosso dall’Unione Europea, Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca; il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Regione Siciliana, Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

La manifestazione, organizzata da Italia Iniziative in collaborazione con il Comune di Realmonte, è in programma venerdì 25 settembre 2020, inizio ore 20:00, presso il Teatro Costabianca di Realmonte. In programma talk show con esperti del settore, Show Cooking con rinomati chef, spettacolo musicale e degustazione di piatti a base di pesce azzurro.

“Blu Fish day” si propone, infatti, di diffondere la conoscenza della produzione ittica con particolare riferimento al pesce azzurro, presso il grande pubblico, informando sulla stagionalità, il suo utilizzo in gastronomia, le sue peculiari caratteristiche organolettiche e soprattutto sulla sua convenienza.

Il programma della serata prevede un Talk Show, condotto da giornalista Giuseppe Moscato, al quale interverranno: Leonardo Catagnano, dirigente del Servizio 4, Sviluppo locale e d identità culturale, del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea; Francesca Cerami, direttrice di IDIMED, Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea; Tonino Butera, chef, per la “Comunità del cibo Realmontese”; Angelo Trupia, docente dell’Istituto “G. Ambrosini” di Favara e vice presidente dell’Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri Agrigento “Salvatore Schifano”, Massimo Cortelli, imprenditore della pesca.

Il rinomato chef Rosario Matina sarà impegnato in uno Show Cooking sulle modalità per cucinare il Pesce Azzurro, con successiva degustazione di piatti a base di pesce azzurro.

A conclusione della serata il concento dei FABEMOLLE cover band di Fabrizio De Andrè.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti nel rispetto delle normative sul distanziamento anti Covid-19