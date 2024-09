Realmonte, raduno di auto d’epoca alla Scala dei Turchi 

I canti tipici della nostra tradizione popolare eseguiti dal gruppo folk Diapason di Realmonte hanno accolto a Villa Romana,i protagonisti del raduno di auto d’epoca denominato “Ruote nella Storia”. Il gruppo composto da circa 50 appassionati e collezionisti di auto storiche, provenienti da ogni parte della Sicilia, dopo la tappa della Valle dei Templi, ha visitato Villa Romana, il Belvedere e la Scala dei Turchi. Una iniziativa alla scoperta degli incantevoli luoghi del nostro territorio, nata dal protocollo d’intesa siglato tra il comune di Realmonte ed ACI Sport. Gli Equipaggi sono partiti da Piazza Cavour, dopo il via congiunto del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè e di Realmonte Sabrina Lattuca, alla presenza del Presidente Automobile Club di Agrigento, Salvatore Bellanca, hanno raggiunto la Valle dei Templi ed in seguito hanno sfilato per le strade fino a Realmonte.

“Ringrazio il Presidente ACI, Avv Salvatore Bellanca- afferma il sindaco Lattuca- la Direttrice Dott. ssa Danile, le autorità civili e militari presenti, il gruppo Diapason e gli equipaggi nonché gli uffici comunali VVUU che hanno garantito la viabilità . Un progetto finanziato dalla Regione Siciliana che vede come coprotagonista Realmonte, che ha promosso il territorio in un’ottica di sistema, in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025, con la sua identità e tradizione, in un sito meraviglioso, la Scala dei Turchi, candidato a diventare sito UNESCO nonché recentemente insignito dal titolo di GEOSITO, emblema della Sicilia nel mondo”.