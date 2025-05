Riflessi culturali , “Icaro – Il pensiero in equilibrio” chiude la rassegna del Parco Archeologico

Sarà “Icaro, il pensiero in equilibrio” a chiudere, il prossimo 22 maggio alle 20.30, la rassegna “Riflessi culturali”, realizzata dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi al Palacongressi del Villaggio Mosè.

Si tratta del nuovo spettacolo di Marco Savatteri, che sarà riproposto in un adattamento rinnovato e con una band che eseguirà i brani dal vivo. L’opera, una produzione Savatteri srls in coproduzione con Libero consorzio provinciale di Agrigento, prende spunto dal celebre mito per analizzare quanto l’uomo contemporaneo si sia spinto sopra la Natura, sopra ogni cosa, lasciando dietro di sé un pianeta consumato e ormai prossimo al collasso.

Lo spettacolo diventa quindi la riflessione tragica, ma anche sarcastica, di una società consumistica auto distruttiva che volando con ali di Ferro, di Fumo e di Plastica ha oscurato il sole: dopo lo schianto narrato nel mito il personaggio di Icaro, naufrago nel Mare Nostrum, attraversa i secoli fino a giungere a noi e viene riversato su una spiaggia invasa da rifiuti e invenzioni del progresso umano. Qui viene trovato da alcune persone, mettendo in moto un racconto che alterna momenti di divertimento a riflessioni crude, a volte spietate, sui tempi in cui viviamo.

Lo spettacolo è un atto unico con musica dal vivo, danza, canto, momenti corali, quadri di musical, scene multimediali e coreografie acrobatiche. Un vortice di emozioni e atmosfere diverse per tracciare ancora una volta la parabola della nostra Storia umana attraverso il riflesso nel mito, in perfetto stile Savatteri Produzioni.

In scena andranno Giancarlo Latina e Salvatore Rancatore, Toti Maria Geraci, Martha Bellavia, Albachiara Borrelli, Ilaria Conte, Sharon Costanza, Martina Maria Di Caro, Davide Incandela, Gioele Incandela, Andrea Lo Piccolo, Giulia Marciante, Chiara Sardo, Chiara Scalici e Giulia Tarantino. A esibirsi dal vivo sarà la band di Antonio Zarcone.

I ticket, che avranno un prezzo di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per gli studenti, possono essere acquistati presso la biglietteria di via Platone 5/D oppure on line su www.agrigentoticket.it