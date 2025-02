“Riflessi culturali”, Rocco Papaleo ad Agrigento con “L’ispettore Generale”

Giro di boa per la rassegna teatrale “Riflessi culturali”, curata da Gaetano Aronica e voluta dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta. Il 6 marzo sul palco del Palacongressi di Agrigento arriva “L’ispettore Generale” di Nikolaj Gogol, uno dei capolavori della drammaturgia russa, portato in scena con l’adattamento di Leo Muscato e con il celebre attore Rocco Papaleo nel ruolo di protagonista.

Con lui, Elena Aimone, Giulio Baraldi, Letizia Bravi, Marco Brinzi, Michele Cipriani, Salvatore Cutrì, Marta Dalla Via, Marco Gobetti, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Michele Schiano di Cola, Marco Vergani. Le musiche originali sono di Andrea Chenna, le scene di Andrea Belli, i costumi di Margherita Baldoni e le luci di Alessandro Verazzi.

L’opera è ambientata in Russia nel 1836: per controllare la vita e l’operato dei suoi sudditi, lo zar Nicola I istituisce un nuovo organo di Stato chiamato Terza Sezione. È una sorta di inquisizione che persegue e ostacola tutti i liberi pensatori, fra cui Dostoevskij, Puškin e Gogol stesso. Chlestakov (Daniele Marmi) è un frivolo viaggiatore di passaggio in un remoto paesino che viene scambiato per un alto funzionario dello Stato spedito dallo zar ad indagare sulla condotta dei funzionari cittadini.

Il malinteso scatena conseguenze nefaste per i “notabili” del piccolo villaggio – primo tra tutti per il Podestà (Rocco Papaleo) – che si troveranno a vivere il giorno più lungo e tragico della propria esistenza, col timore di venire smascherati. Il risultato è una commedia satirica estremamente divertente che si prende gioco delle piccolezze morali di chi detiene un potere e si ritiene intoccabile.