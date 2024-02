Riparte il Carnevale di Sciacca, sfilate fino a domenica

Riprende oggi, dopo la prima giornata di martedì scorso, il Carnevale di Sciacca. I sei carri allegorici in concorso sfileranno dalle 16. Corteo mascherato che si ripeterà anche domani e domenica, quando calerà il sipario sull’edizione 2024 della manifestazione. Lo spettacolo inizierà alle 16. Ad esibirsi saranno i gruppi mascherati, i cui componenti ballano sulle note di canzoni inedite. La manifestazione si svolge sul lungomare di via Salvador Allende, in contrada Perriera.

Gli organizzatori hanno preparato bus navetta dall’area della protezione civile, situata in via Ritacco, al centro della festa. Sono diverse le iniziative collaterali, anche con momenti gastronomici, tra cui la Fabbrica del cioccolato, all’interno del villaggio dedicato ai bambini. A proposito dei bambini: domenica sarà ospite del Carnevale di Sciacca Lucilla, la star di tutti i bambini per festeggiare il Carnevale con uno spettacolo di baby dance.