Sanremo, il video della canzone di Irama è stato girato (anche) ad Agrigento 

Agrigento e la Sicilia protagoniste del video musicale della canzone di Irama “Tu No”, il nuovo singolo portato dal cantante sul palco del Festival di Sanremo. L’artista, alla sua quarta partecipazione al Festival, ha scelto la Sicilia per girare il videoclip della canzone. Posti non facilmente riconoscibili, poiché l’ambientazione rimanda a un paesaggio lunare e spaziale. Tra questi però vi è Agrigento, prossima capitale italiana della cultura. Ma anche Paternò, Centuripe e il Parco dell’Etna. A svelarlo è lo stesso autore nel video, dove non manca di fare dei ringraziamenti: «Si ringraziano: il comune di Agrigento e l’assessore Carmelo Cantone, Lorenzo Rosso, il comune di Paternò, il comune di Centuripe, Lorenzo Reina, l’Ente Parco dell’Etna», si legge in calce al testo di presentazione del video.