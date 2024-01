Sant’Angelo Muxaro, al via la 64ª edizione della “Sagra della ricotta”

Tutto pronto per la tradizionale Sagra della ricotta di Sant’Angelo Muxaro, un appuntamento storico nel piccolo borgo dei Sicani. L’evento, che solitamente si svolge per l’Epifania, è slittato di una settimana a causa del maltempo che si è abbattuto in provincia negli ultimi giorni. La Sagra della Ricotta, dunque, prenderà il via il 14 gennaio. Ricotta calda, panino, toma fresca, vino, torta alla ricotta e tanto altro sono pronti per essere serviti.

Ecco il programma: ore 08:00 Arrivo dei pastori col gregge in Piazza Umberto I; ore 09:30 : Apertura sagra con taglio inaugurale della torta, preparazione e degustazione della ricotta; ore 11:00 Animazione per bambini; ore 15:00 La vasta data di Nardu e Ribberiu;ore 17:00 Rappresentazione Erodiade; ore 18:30 Degustazione muffuletta a cura della scuola di formazione professionale “Futura”.