Santo Stefano Quisquina accoglie Polaris: l’opera di Lorenzo Reina

Sabato 12 Aprile alle ore 20 in piazza S.Giordano a Santo Stefano di Quisquina sarà installata l’opera artistica itinerante “Polaris” realizzata dal maestro Lorenzo Reina.

Si compone di 14 conci di calcarenite, in composizione sovrapposta atta a formare sette stelle ottagonali (figli delle stelle realizzate per la cavea del teatro Andromeda). L’installazione, in pianta, è speculare alla Costellazione dell’Orsa Minore o Piccolo Carro, di cui la Stella Polaris da circa 25 secoli e per i prossimi 13 mila anni sarà al vertice del timone che indica alle Civiltà la direzione del polo nord celeste.

Polaris è stata realizzata con i fondi della Democrazia Partecipata da una idea di Rosellina Cacciatore supportata da Giacomo Ferraro e Cristian Reina che contestualmente presenterà nell’atrio della Biblioteca Comunale la mostra fotografica “Archeologia del Futuro “.

L’evento sarà presentato da Salvatore Leto Barone e si avvarrà della collaborazione delle Associazioni “Chorus Schola Cantorum Quisquinae“ ,“Quisquina Channel “ e di Libero Reina.