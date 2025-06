Agrigento Futsal, l’architetto Salvatore Palumbo entra in società e sarà vicepresidente 

Agrigento Futsal è lieta di annunciare l’ingresso in società di Salvatore Palumbo, che ricoprirà ufficialmente il ruolo di Vicepresidente con funzioni operative di General Manager.

La scelta di coinvolgere Salvatore nasce dalla sua serietà, dalle sue competenze e, soprattutto, dalla grande passione dimostrata verso il mondo del futsal e il progetto Agrigento Futsal. Ex calciatore con una solida esperienza nel calcio a 11 — maturata sin da giovanissimo e culminata con la maglia dell’Akragas in Eccellenza — Salvatore porta con sé una profonda conoscenza del mondo calcistico, delle dinamiche societarie e della gestione dello spogliatoio.

Da due anni ha scoperto e abbracciato con entusiasmo il futsal, dimostrando competenza e voglia di mettersi in gioco. Entrerà in punta di piedi, ma con idee chiare e obiettivi ben precisi, contribuendo in prima linea allo sviluppo e alla crescita del club. Nel suo nuovo incarico, Palumbo avrà il compito di curare i rapporti interni tra società, staff tecnico e giocatori, oltre a occuparsi della gestione del mercato in entrata e in uscita, mantenendo contatti diretti con procuratori e figure del settore.

Le parole di Salvatore Palumbo: “Sono davvero contento di aver sposato questo progetto. Già lo scorso anno ero stato avvicinato dal vice capitano Mirko Franco e, al termine della stagione, ho risposto con entusiasmo alla chiamata di Andrea Franco, capitano e socio.È un progetto serio e ambizioso, che in soli quattro anni ha ottenuto due promozioni sul campo: un risultato che parla chiaro sulla direzione intrapresa. Siamo già al lavoro per costruire una rosa competitiva da consegnare al mister entro la prossima settimana, anche perché tra un mese inizierà la preparazione atletica e a fine agosto scenderemo in campo per la prima partita di Coppa. Sarà una stagione intensa, ma sono certo che ci toglieremo grandi soddisfazioni e ci divertiremo.”

Con questa nuova figura dirigenziale, Agrigento Futsal conferma la propria volontà di consolidarsi e continuare il percorso di crescita, puntando a risultati sempre più importanti dentro e fuori dal campo.