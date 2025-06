L’agrigentina Serena Principato convocata ai campionati italiani giovanili di ciclismo su strada

La ciclista agrigentina, Serena Principato, classe 2011 è stata ufficialmente convocata per rappresentare la Sicilia ai Campionati Italiani Giovanili Strada, nella categoria esordienti secondo anno, in programma a Gorizia il 5 e 6 luglio 2025.

Per Serena, tesserata con la ASD Mongibello MTB Team, sotto la guida del preparatore Domenico Vicari e del tecnico allenatore Gerlando Scrofani, questa significativa chiamata è il coronamento di un anno di duro lavoro e dedizione. Con la sua determinazione e le sue eccezionali performance, ha brillato per tutta la stagione, dimostrando costanza e talento, inanellando una serie impressionante di successi e piazzamenti d’onore che ora vengono premiati con questa prestigiosa opportunità a livello nazionale.