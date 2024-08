Sciacca Comics, al via la quinta edizione con “La danza dei draghi”

Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, torna SCIACCA COMICS, la fiera del fumetto organizzata dal gruppo We Are Comics in collaborazione con l’Associazione Culturale Sciacca Mu- sicarte 33 e con il patrocinio del Comune di Sciacca e dell’assessorato al Turismo e Spettacolo. Questa ormai affermata rassegna culturale è giunta alla QUINTA EDIZIONE e quest’anno, oltre a celebrare la cultura pop e fumettistica in generale, avrà particolari momenti dedicati ai Draghi, da quelli cinematografici del Trono di Spade a quelli dei cartoon di Goku e Vegeta. Quest’anno il tema principale dell’evento sarà appunto il mondo GAME OF THRONES, che per l’occasione si fonderà con un altro dei franchise più in voga, ovvero DRAGON BALL, pluripremiate serie che hanno ormai raggiunto lo status di marchio “cult”.

La manifestazione si svolgerà Sabato 7 e Domenica 8 Settembre 2024 al Museo del Carnevale di Sciacca , con molteplici attività ed intrattenimenti che si terranno sia nel parco esterno che nella struttura interna. Si partirà alle ore 16:00 di Sabato 7 Settembre con le presentazioni di tutte le attività permanenti in fiera; nel corso della giornata potrete partecipare all’incontro con lo youtuber Matioski, che intratterà i presenti con una conferenza sul tema della Danza dei Draghi, presentando i vari programmi e format di approfondimento del suo seguitissimo canale youtube, con domande che gli appassionati potranno rivolgere a un vero luminare del settore; non potete assolutamente perdere il K-Pop Contest, a cura del gruppo di ragazze sailor Maid Cafè; potrete assistere alle attività della Fuori Tema Events, che vi porterà dritti nel mondo di Game of Thrones, con attività e ambientazioni degne della più avven- turosa Westeros; nel frattempo potrete visitare la nostra area medievale, la sala videogams, i giochi da tavolo e di ruolo proposti dal gruppo Phantasia project, i divertenti giochi di animazione di Vinz Termine e molto, molto altro. In serata ci sarà spazio anche per la musica con il concerto della band Lemmerde che eseguirà i più famosi brani della musica italiana e dei cartoons in chiave assoluta- mente e volutamente dissacrante. Infine la prima giornata dello Sciacca Comics si chiuderà con il disk jokey Felix Alba e la sua playlist “Gotham Edition” che vi farà ballare sulle note delle più famose colonne sonore cinematografiche.

La seconda giornata, Domenica 10 Settembre, prevedrà a partire dalle ore 10:00 un’intera mattinata in compagnia dei personaggi Disney e di Dragon Ball, con il laboratorio artistico “impara a dise- gnare Miracolous” a cura dell’artista Giulia Adragna (Disney, Panini Comics), le letture in CAA (Comunicazione Aumentata e Alternativa) a cura dell’Equipe Sciacca, l’animazione per bambini a cura di Vinz Termine che porterà in scena le famosissime mascotte ispirate al mondo Disney,

trampolieri, trucco per bambini, zucchero filato e tante altre sorprese per i più piccoli. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00 saranno nuovamente fruibili tutte le attività tipiche del mondo Comics, con disegnatori, fumetti, giochi da tavolo, videogames, cosplayer, intrattenimento per bambini e anche per giovani e meno giovani che tra un gioco da tavola e un salto sul gonfiabile, una partita ai video- games, tra un gara cosplayer e una foto col proprio personaggio preferito potranno passare il pome- riggio all’insegna del divertimento. L’artista di punta sarà la famosissima influencer La Va Lend con il suo intrattenimento per grandi e piccini vi condurrà in un mondo incantato e che si esibirà anche in un concerto con le più belle canzoni Disney; anche in questa giornata lo youtuber Matioski ci farà compagnia con le sue conferenze e approfondimenti sui brand del momento; ci sarà anche l’ormai consueto Cosplay Contest, a cui potranno partecipare gratuitamente tutti coloro che vorranno esibire i loro magnifici vestiti, con una giuria d’eccezione pronta a premiare i migliori di ogni categoria. Potrete inoltre partecipare al Meet & Greet con i nostri ospiti e con alcuni dei più famosi Cosplayer, con i quali si potrà interagire ed ascoltare la loro esperienza nel mondo Comics; in serata momento di sport e suspence con il Dojo Karate e le loro coreografie di combattimento. E molto, molto altro!

L’ingresso alla quinta edizione dello Sciacca Comics avrà un costo di euro 7,00 per la singola gior- nata e di euro 12,00 per l’abbonamento alle due giornate, con ingresso gratuito per bambini fino a 120 cm di altezza e per disabili accompagnati. I biglietti potranno essere acquistati tramite l’apposita biglietteria online seguendo i link disponibili sulle pagine social dedicate all’evento, sul sito TicketSms.it o direttamente presso la biglietteria fisica presso il Museo del Carnevale di Sciacca. Grande attesa per un evento che ha stupito il pubblico di ogni età nelle edizioni precedenti e che ambisce, con questa quinta edizione, alla consacrazione definitiva come evento di punta del palinsesto culturale e dell’intrattenimento saccense. Del resto non è mai troppo tardi (o troppo presto) per con- cedersi qualche ora di svago in compagnia di personaggi, costumi, giochi, fumetti e colori del mondo della fantasia, che appartiene a tutti.