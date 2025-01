Sciacca, concerto di beneficenza dell’Orchestra Filarmonica del Sud

Concerto di beneficenza dell’Orchestra Filarmonica del Sud diretta dal maestro Antonio Giovanni Bono a favore dell’Unità di Radioterapia dell’Ospedale di Agrigento e dell’Unità di Oncologia dell’Ospedale di Sciacca. Si terrà domani, sabato 25 gennaio, con inizio alle ore 20,30, nella chiesa del Collegio. L’evento è patrocinato dal Comune di Sciacca.

L’orchestra Filarmonica del Sud eseguirà la Terza Sinfonia “Eroica” di Ludwig van Beethoven. La serata sarà presentata da Simona Carisi, medico chirurgo dell’Asp di Agrigento.

Un evento che unisce la grande musica alla solidarietà. È stata aperta la raccolta fondi da destinare all’Oncologia di Sciacca e alla Radioterapia di Agrigento “due strutture fondamentali per la comunità agrigentina – spiegano gli organizzatori della Filarmonica – dedicate a fornire cure e supporto ai pazienti affetti da malattie oncologiche. Questi reparti non solo offrono trattamenti medici all’avanguardia, attraverso un approccio integrato, ma sono luoghi di speranza e conforto per molti pazienti e le loro famiglie”.

L’invito per tutti i cittadini è a partecipare alla raccolta fondi per una causa nobile, per potenziare le risorse a disposizione di un servizio sanitario essenziale.

Si può donare o tramite bonifico bancario o recandosi in un punto fisico individuato in città. Maggiori informazioni sul sito www.filarmonicadelsud.it