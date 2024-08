Si presenta “Polvere di gesso”, il libro “motivazionale” di Giuseppe Pullara

Sarà presentato il prossimo 2 settembre, con inizio alle 18.30, il libro di Giuseppe Pullara Polvere di gesso (come vincere dopo 28 bocciature). Ad ospitare l’evento “Le Fabbriche”, la nuova sede della Fondazione Orestiadi nel centro storico di Agrigento, in via San Francesco.

Giuseppe Pullara, docente e segretario regionale di Conflavoro Sicilia e vice presidente nazionale, discuterà con il direttore de “Le Fabbriche”, Beniamino Biondi e con Carola De Paoli, presidente provinciale dell’Ande (Associazione nazionale donne elettrici). A moderare l’incontro sarà la giornalista Valentina Alaimo.

Durante la presentazione, saranno anche letti alcuni brani tratti dal volume. L’ingresso è libero e gratuito. “Polvere di gesso” è un libro da far leggere soprattutto alle giovani generazioni per la forza, il coraggio e l’umiltà che contiene. Il quasi, quasi, quasi, come lui stesso si definisce, Professor Pullara, racconta in una biografia di ‘metà percorso’, la sua vicenda, le sue scelte e la sua determinazione a raggiungere i risultati, con testardaggine e con entusiasmo. Polvere di gesso è il romanzo di una vita che ha come obiettivo quello di spronare chi lo legge, i suoi studenti e quelli che verranno in primis, a prendere in mano la propria esistenza, con entusiasmo e con la certezza che la differenza tra riuscire e fallire nel ring della vita, dove l’unica regola è quella di essere preparati, è in mano loro.