Siculiana, al via gli eventi di “Estate Mediterranea 2024”

A Siculiana, questa sera sabato 20 luglio, iniziano gli eventi del ricco cartellone “Estate Mediterranea 2024”, organizzati dall’Amministrazione Comunale, presieduta dal sindaco Giuseppe Zambito, in collaborazione con la locale Pro Loco. Primo appuntamento in piazza Don Giustino dalle 21:30 a Siculiana Marina con l’inaugurazione del “Mercato di Kalat” con prodotti del territorio, dell’artigianato e della creatività. La serata sarà allietata da uno straordinario spettacolo di folk internazionale della Serbia. Prossimo appuntamento, martedì 23 luglio con lo spettacolo di cabaret con il noto attore comico Giovanni Cacioppo in piazza Umberto Primo. Poi in calendario, fino al 25 agosto, concerti musicali, rappresentazioni teatrali, spettacoli di danza, giochi e animazioni per i bambini, proiezione di film, degustazioni di prodotti tipici del territorio, presentazione di libri e finanche la rievocazione storica e corteo medievale dello “Sposalizio Benedetto di Costanza Chiaramonte e Brancaleone Doria, sabato 27 luglio, dalle 21:30 in piazza Don Giustino a Siculiana Marina.

CALENDARIO DEGLI EVENTI

Sabato 20 ore 21:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – Apertura del MERCATO DI KALAT. Prodotti del territorio, dell’artigiano e della creatività – Spettacolo di folk internazionale con il gruppo della Serbia; Martedì 23 ore 21:30 Piazza Umberto I Spettacolo di cabaret con GIOVANNI CACIOPPO; Venerdì 26 ore 21:30 Museo MeTe quartiere Casale Turismo delle Radici – METE MUSIC FEST con Doriah Amethysts; Sabato 27 ore 21:30 Piazza Don Giustino – Siculiana Marina – CIRCUS: Giocolieri, trampolieri, evoluzioni del fuoco con Valerio Sardella – Direzione artistica di Riccardo Gaz ; Domenica 28 ore 21:30 Piazzale della Panchina Rossa – “LO SPOSALIZIO BENEDETTO di COSTANZA e BRANCALEONE DORIA” – Rievocazione storica e corteo medievale con giocolieri di stendardi e gioco del fuoco ; Martedì 30 ore 21:30 Piazza Umberto I Il gruppo teatrale Aromi di Sicilia presenta la commedia – “LU CURTIGLIU DI LI RAUNISI”; Mercoledì 31 ore 21:30 GIARDINO DEL SANTUARIO KAOS FESTIVAL presenta: “Vento d’Estate: chiacchiere, granite e cicale” – Libri, musica, degustazioni; AGOSTO

Giovedì 1 ore 22:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – RADIO TIME 90 Musica e intrattenimento

Venerdì 2 ore 21:00 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – FESTA DI SAN PIETRO – I SAPORI DEL BORGO – “Li sardi di lu Scaru” a cura del Comitato San Pietro – Degustazioni e intrattenimento con il gruppo Sikania Folk

Sabato 3 ore 21:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina- FESTA DI SAN PIETRO Spettacolo musicale con il gruppo Radio Star live band

Domenica 4 FESTA DI SAN PIETRO

* Processione in barca del Simulacro di San Pietro

* Celebrazione Santa Messa – Piazzetta San Pietro

* Concerto della Banda Musicale V. Bellini di Siculiana

Lunedì 5 Piazzetta San Pietro Siculiana Marina

“CANTA NAPOLI” Canzoni e romanze di altri tempi con Jole Pinto, Domenico Pontillo e Michele Salvatore a cura dell’Associazione Culturale “Stefano Bissi”

Martedì 6 ore 21:30 Piazza Umberto I

“CANTI, CUNTI e FOCU di la SICILIA BEDDA” Spettacolo di Teatro-danza e delle arti circensi di Ilaria Bordenga

Mercoledì 7 ore 21:30 GIARDINO DEL SANTUARIO

Kaos Festival presenta: “Vento d’Estate: chiacchiere, granite e cicale” – Libri, musica, degustazioni

Giovedì 8 ore 21:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – IL BORGO DEI BALOCCHI – Serata di animazione per i più piccoli, con gonfiabili, giocolieri e maghi

Venerdì 9 ore 21:30 Museo MeTe quartiere Casale

METE MUSIC FEST – Con Martina Cirri, booliver projet Dario Mangiaracina

Sabato 10 agosto ore 21:30 Piazzetta Don Giustino Siculiana Marina – Spettacolo musicale con Generetion ‘70

Domenica 11 ore 22:00 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – Noche Latina – Serata di musica caraibica

Lunedì 12 ore 21:30 Piazza Umberto I

Teatro è Sogno presenta la commedia: “A VILANZA” di Luigi Pirandello e Nino Martoglio

Martedì 13 ore 22:00 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – Spettacolo musicale con i Batteristi Sotto le Stelle – A cura di Angelo Spataro – Presenta Riccardo Gaz

Domenica 18 ore 21.00 GIARDINO DEL SANTUARIO – KAOS Festival presenta: SICULIANA FILM FESTIVAL Premio

Lunedì 19 ore 21:30 Piazza Umberto I

Il gruppo teatrale KAOS presenta la commedia “PENSACI, GIACOMINO” di Luigi Pirandello

Martedì 20 ore 22:00 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – Spettacolo musicale con il gruppo PROGETTO SUD

Giovedì 22 ore 21:00 Piazza Umberto I

Spettacolo musicale con IL GIARDINO DEI SEMPLICI

Venerdì 23 ore 21:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – SICULIANA SUMMER MUSIC a cura di Riccardo Gaz

Sabato 24 ore 21:00 Giardino del Santuario

Associazione La Finestra presenta:

SICILIA TRA LE RIGHE – Autori siciliani, tra parole e musica

Domenica 25 ore 21:30 GIARDINO DEL SANTUARIO

KAOS FESTIVAL presenta: “Vento d’Estate: chiacchiere, granite e cicale” – Libri, musica, degustazioni – Serata conclusiva del contest più romantico dell’estate “VASAMI”.