Siculiana, il 19 luglio prende il via “L’Estate Mediterranea”

Prende il via L’Estate Mediterranea, il cartellone estivo della città di Siculiana, incentrato sul tema dell’amore. La manifestazione offre un ampio ventaglio di proposte culturali ed artistiche, la riscoperta di tradizioni popolari, la degustazione di prodotti tipici. Il centro storico, con il quartiere arabo di Kalat e “‘U scaru”, il borgo marinaro di Siculiana Marina, accoglieranno residenti e turisti, per un’estate che intende promuovere la bellezza e lo stare insieme con più di 30 eventi.

Si inizia il 19 luglio con la presentazione del Contest “Vasami”. Si inizia alle 20:30 con l’apertura della mostra “Gioia” a cura di Marcella Scarpello presso la Torre dell’orologio, dove verrà scoperta anche una Targa che celebra il santuario del Santissimo Crocifisso come luogo del cuore Fai. Dalle 21, nel giardino del santuario si presenterà il contest “Vasami”: gli innamorati saranno invitati a immortalarsi in uno autoscatto, dentro il contesto della città degli sposi, per raccontare sé stessi e un luogo. Per la prima serata previsto un primo premio di un percorso Spa nella struttura Adler. Ma il contest durerà tutta l’estate: i turisti e i residenti potranno scegliere un luogo di Siculiana che ispira un bacio e inviare una foto al numero Whatsapp 3892198676 o taggare su Instagram @siculianacittadeglisposi. Le migliori 12 foto, scelte da una giuria di qualità, vinceranno ancora premi e saranno selezionate per il calendario 2024 di Siculiana città degli sposi. Nella serata verrà intervistata anche Rosaria Costa, autrice della mostra che si terrà nel Salone del santuario dal nome “Visioni a colori: storie e illustrazioni”. La serata entra nel vivo con la presentazione del libro di Totò Cascio, “La gloria e la prova, il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0”: l’autore, protagonista del film di Tornatore, dialogherà con il giornalista Alan David Scifo. Durante il corso della serata, presentata da Alfonsa Butticè e Giuseppe Mallia, si terranno esibizioni di ballo curati da “Dream Dance”, degustazioni e incursioni musicali. Le 30 serate dell’Estate mediterranea si concluderanno il 26 agosto con la serata conclusiva del contest Vasami. Il fitto calendario estivo prevede anche lo spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio e il concerto di Giovanni Caccamo, oltre alle serate dedicate agli incontri con gli scrittori che vedranno la partecipazione di Enrico Bellavia, Accursio Sabella e Gaetano Savatteri.