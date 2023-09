“Sinfonia d’autunno”, settimo appuntamento al Museo Griffo per la rassegna di cinema

Settimo appuntamento con la rassegna di cinema e libri “Serate al Museo Griffo”, nello scenario del chiostro, giorno martedì 12 settembre alle ore 21:00, con la proiezione del film “Sinfonia d’autunno” (1978) diretto da Ingmar Bergman. Eva vive in una casa immersa nei fiordi norvegesi insieme al marito Viktor: da alcuni anni si è presa cura di Helena, sua sorella malata da tempo. Eva invita sua madre Charlotte, affermata pianista che non vede da sette anni, a passare del tempo con loro: la donna però non sa che nella casa c’è anche sua figlia Helena, che in passato aveva relegato in una clinica.

È il primo incontro in assoluto tra Ingmar Bergman e l’omonima Ingrid. L’attrice – qui al suo ultimo lungometraggio per il grande schermo – compete in una gara di bravura con l’altrettanto eccezionale Liv Ullmann, in un film da camera dove il regista svedese porta all’estremo la sua tipica essenzialità: quasi interamente girato tra le mura domestiche, è un film dai dialoghi fitti e solenni in cui i personaggi (e i loro volti) vengono ripresi da inquadrature fisse e rigorose. Come in molte altre pellicole dell’autore, le conversazioni vertono sul passato, su frasi mai dette, su affetti che non sono stati mai esplicitati. Magnificamente estremo estremo nella sua teatralità, Sinfonia d’autunno riduce il cinema ai minimi termini, dando vita a un lavoro di enorme spessore psicologico che sublima le immagini in parole, con una tensione che si percepisce fin sotto la pelle.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.