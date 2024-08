Strada degli Scrittori, torna il Master di scrittura: sarà dedicato alle parole del cinema

Torna per l’ottavo anno ad Agrigento il Master di scrittura della Strada degli scrittori, che si svolgerà dal 29 agosto al 6 settembre nei locali dello Spazio Temenos di via Pirandello. Il tema sarà “Le parole del cinema”: registi, attori, scrittori, si alterneranno come docenti in lezioni e laboratori di scrittura.

Il Master consentirà di approfondire le tecniche di passaggio dalla scrittura all’immagine, scoprendo il rapporto con la musica, i segreti del montaggio, e tutto quanto c’è dietro la macchina da presa. Un’offerta di formazione rivolta a studenti, giornalisti e responsabili della comunicazione, a giovani autori, aspiranti scrittori, editori, docenti e appassionati, che desiderano approfondire la propria conoscenza nell’ambito della scrittura creativa anche quando la parola diventa immagine.

A condurre lezioni e laboratori, coordinati dal direttore della “Strada” Felice Cavallaro, i volti di tanti film come la grande Manuela Ventura, l’intramontabile Fioretta Mari, Giusy Buscemi, la vicequestore “Vanina” della serie Tv, Ester Pantano, la “Suleima” di Makari. Ed ancora Paola Mammini, la sceneggiatrice di “Perfetti sconosciuti”; l’autore di film cult come “I Cento Passi”, Claudio Fava; il produttore Peppe Zarbo e attori del calibro di Alessio Vassallo, Vincenzo Pirrotta, Ninni Bruschetta, Gaetano Aronica, Salvatore Nocera Bracco.

Fra i registi parteciperanno Isabella Leoni, Costanza Quatriglio, Pasquale Scimeca, Beppe Cino, Rocco Mortelliti, Leandro Picarella, Giovanni Volpe. Coinvolti i film-maker Marco Gallo e Cristiano Giamporcaro. Presenti anche giornalisti, intellettuali e docenti universitari come Domenico Iannacone, Gaetano Savatteri, Ivan Scinardo, Beniamino Biondi e Marina Castiglione.

Anche quest’anno disponibili numerose borse di studio, tutte le info sono disponibili a questo link: urly.it/310b8w

La sera la navata della chiesa di San Pietro sarà trasformata in una sala cinematografica per un “Festival del cinema” aperto a tutti con attori e registi che commenteranno i loro film.

Primo appuntamento il 29 agosto con una serata dedicata al film “Mascaria”, ricordando il sacrificio dell’imprenditore di Gela Riccardo Greco, una drammatica storia maturata all’interno di quel pianeta antimafia dove anche le istituzioni talvolta si macchiano di errori ed omissioni. Ultima tappa il 6 settembre, con una serata dedicata all’indimenticabile narratore di Vigata, Andrea Camilleri, nel giorno del suo compleanno. Saranno presenti alcuni familiari come la nipote, la scrittrice Arianna Mortelliti.