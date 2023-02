“Study in Sicily”, il Conservatorio Toscanini in tournée in Egitto 

È la prima volta in Europa che una manifestazione del genere viene organizzata in Egitto grazie alla Regione Siciliana che ha investito sulla internazionalizzazione e la promozione delle Istituzioni della Formazione Superiore siciliana. Si tratta infatti di un primo progetto pilota in Europa che mette insieme il Programma Erasmus + e il Fondo Sociale Europeo attuandoli non solo all’interno dell’Unione Europea ma anche verso paesi limitrofi.

La Sicilia ha deciso di coinvolgere i Paesi del Mediterraneo e grazie alla preziosa collaborazione dell’Ambasciata Italiana e l’Istituto Italiano di Cultura in Egitto e di INDIRE, ente organizzatore, si è deciso di partire dall’Egitto. L’Orchestra Erasmus, in particolare, è nata 5 anni fa per celebrare i 30 anni della nascita del Programma Erasmus. Ed in questa occasione gli studenti si sono incontrati per la prima volta anche con colleghi egiziani e hanno messo su un programma artistico-musicale in pochissimi giorni parlando lo stesso linguaggio, quello universale della Musica, superando così ogni barriera anche linguistica.

Dopo l’esibizione ed il successo nel meraviglioso Tempio di Luxor, l’Orchestra Erasmus costituita dagli studenti dei Conservatori Siciliani, hanno continuato la tournée ottenendo anche qui grande apprezzamento da parte del numeroso pubblico presente, nel prestigioso Teatro dell’Opera del Cairo sotto la direzione del M° Elio Orciuolo.

La tournée e la fiera per la promozione delle Istituzioni siciliane partecipanti, dopo le due tappe a Luxor e al Cairo, terminerà nei prossimi giorni nella Città di Alessandria d’ Egitto.

Sull’iniziativa intervengono il direttore del Conservatorio Arturo Toscanini, prof. Riccardo Ferrara e la Vicedirettrice referente per i progetti internazionali e le produzioni, la prof.ssa, Mariangela Longo, dichiarando: “Siamo molto felici di avere aderito a questa iniziativa, che speriamo possa essere la prima di tante altre tappe per incentivare le attività e gli scambi di internazionalizzazione tra i paesi del Mediterraneo e far diventare la Sicilia un polo di attrazione dell’Alta Formazione Artistico Musicale e Coreutica con il supporto della Regione Siciliana e di INDIRE a cui facciamo i nostri complimenti per la realizzazione del progetto. Abbiamo trovato una splendida accoglienza dal popolo e dalle istituzioni egiziane con importanti proposte di collaborazione anche per attività di produzione e di ricerca congiunta. Gli studenti, felici di queste importanti occasioni di crescita internazionali in palcoscenici prestigiosi e luoghi unico al mondo, sono davvero affascinati da questa meravigliosa esperienza in Egitto”.

L’evento è patrocinato dall’Agenzia Nazionale Indire-Erasmus con la cooperazione dell’Ambasciata italiana. Selezionati tra gli studenti dei Conservatori italiani in qualità di strumentisti e solisti dell’Orchestra Erasmus diretta dal M° Elio Orciuolo, l’iniziativa afferma il prestigioso risultato dei giovani talenti: Dario Pillitteri – oboe;Vincenzo Boccellato – tromba; Carmelo Pecoraro – trombone; Biagio Gino Grillo – percussioni; Marco Guccione – violino; Liu Ruoxi – violino