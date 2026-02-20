Cultura

Successo per il carnevale di Giardina Gallotti, il direttivo: “Il nostro quartiere ha bisogno di eventi del genere”

Il carnevale di Giardina Gallotti, l'unico del Comune di Agrigento, è arrivato ormai alla sua XI edizione. 

Grande partecipazione  all’evento Carnevale con Super Mario Bros: tutti in gioco a Giardina Gallotti che ha visto la partecipazione di grandi e piccini alle sfilate del carro allegorico “Super Mario Bros e Company” e dei 3 gruppi di ballo e che si è tenuto dal 14 al 17 Febbraio.  Il carnevale di Giardina Gallotti, l’unico del Comune di Agrigento, è arrivato ormai alla sua XI edizione. 

“É  una tradizione che vorremmo custodire e incrementare sempre di più, per valorizzare il nostro territorio e tutti i giovani che si impegnano affinché questa manifestazione rimanga viva”, dichiara il Direttivo dell’ Associazione Aps Rinascita organizzatrice della manifestazione.  “Ci riteniamo soddisfatti del successo riscosso e dell’apprezzamento manifestato da parte di chi ha partecipato”. 

La sfilata mattutina dedicata alle scuole, è stata inoltre animata anche da una rappresentanza  del gruppo di ballo del carro allegorico “Segnali di Fumo” del Carnevale di Sciacca; non sono mancati momenti di animazione per i più piccoli con il trampoliere “natale master pasticcione” e gioiose mascotte, e concorsi arrivati alla seconda edizione, quali l’elezione del e della regina del carnevale over e kids nonché la premiazione della migliore foto Instagram taggata, la coppia più “carnevalesca” del giorno di San Valentino. 

“É il lavoro di squadra che permette di fare grandi cose e il nostro quartiere ha bisogno di eventi di questo genere”, continua il direttivo formato da Carmelina Pirrera, Calogero Cuffaro e Vittorio Terrazzino, che ringraziano tutti i carristi, i gruppi di ballo, i volontari, la comunità giardinese, le attività che hanno contribuito e gli enti patrocinanti, Assemblea regionale siciliana, Libero consorzio provinciale di Agrigento e Comune di Agrigento. 

