Licata

Esplosione a Licata, al via raccolta fondi per i coniugi rimasti feriti

I coniugi sono rimasti senza casa; dichiara inagibile si sta provvedendo ad abbattere i pericoli esistenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Dopo l’esplosione in via Carso a Licata, l’edificio è stato dichiarato inagibile e si sta provvedendo ad abbattere i pericoli esistenti. I coniugi, rimasti feriti nell’esplosione, si trovano ancora ricoverati in ospedale, e non hanno più nulla.

E’ stata ufficialmente avviata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma internazionale GoFundMe, con l’obiettivo di raccogliere risorse economiche immediate per far fronte alle prime spese urgenti e avviare un percorso di ripristino delle condizioni minime di vita quotidiana.

“Ora non hanno più nulla da affrontare e devono ricostruire completamente le loro vite. Siamo incredibilmente grati che siano sopravvissuti fisicamente, ma il danno materiale ed emotivo è quasi impossibile da descrivere a parole. Per questo motivo chiediamo sinceramente il vostro sostegno. Ogni donazione, per quanto piccola, contribuisce a fornire beni essenziali: vestiti, cibo, mobili e un nuovo inizio. Se non puoi donare, condividere questo appello sarà comunque molto utile”, dichiara una parante dei coniugi. Al momento le donazioni ammontano a circa 8mila euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Morto a 21 anni mentre lavorava “in nero” in una ditta a Canicattì, 4 indagati 
Bivona

La diga Castello raggiunge limite: rilasciata una “quantità modesta” di acqua in mare
Giudiziaria

Ucciso per un vecchio debito: ergastolo a Parrinello, 17 anni e 6 mesi alla compagna
Licata

Esplosione a Licata, al via raccolta fondi per i coniugi rimasti feriti
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, salta il tavolo del centrodestra: le posizioni restano distanti
Agrigento

Lavoratori in nero e irregolarità in panifici e cantieri: sanzioni per migliaia di euro nell’agrigentino
banner italpress istituzionale banner italpress tv