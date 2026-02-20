Esplosione a Licata, al via raccolta fondi per i coniugi rimasti feriti

Dopo l’esplosione in via Carso a Licata, l’edificio è stato dichiarato inagibile e si sta provvedendo ad abbattere i pericoli esistenti. I coniugi, rimasti feriti nell’esplosione, si trovano ancora ricoverati in ospedale, e non hanno più nulla.

E’ stata ufficialmente avviata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma internazionale GoFundMe, con l’obiettivo di raccogliere risorse economiche immediate per far fronte alle prime spese urgenti e avviare un percorso di ripristino delle condizioni minime di vita quotidiana.

“Ora non hanno più nulla da affrontare e devono ricostruire completamente le loro vite. Siamo incredibilmente grati che siano sopravvissuti fisicamente, ma il danno materiale ed emotivo è quasi impossibile da descrivere a parole. Per questo motivo chiediamo sinceramente il vostro sostegno. Ogni donazione, per quanto piccola, contribuisce a fornire beni essenziali: vestiti, cibo, mobili e un nuovo inizio. Se non puoi donare, condividere questo appello sarà comunque molto utile”, dichiara una parante dei coniugi. Al momento le donazioni ammontano a circa 8mila euro.