Scontro tra un autoarticolato ed un furgone: traffico in tilt

A causa di uno scontro frontale fra un autoarticolato ed un furgone, si segnala traffico al km 116,900 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in località Enna.

Il sinistro è avvenuto in un tratto dove è presente uno scambio di carreggiata. Pertanto, al momento, Anas ha disposto un temporaneo senso unico alternato regolato da movieri per consentire il passaggio dei veicoli.

Oltre ad Anas, sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile