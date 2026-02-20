Giudiziaria

Ucciso per un vecchio debito: ergastolo a Parrinello, 17 anni e 6 mesi alla compagna

I due imputati sono stati accusati anche di rapina, perché dopo l'omicidio si sarebbero impossessati del portafoglio di Titone, dal quale il Parrinello vantava un credito

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La seconda Corte d’assise d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, il 16 dicembre 2024, la corte d’assise di Trapani ha condannato all’ergastolo Giovanni Parrinello, di 44 anni, e a 17 anni e sei mersi di reclusione la sua compagna, Lara Scandaliato, di 32, per l’omicidio del 60enne pregiudicato Antonino Titone, detto “u baruni”, ucciso il 26 settembre 2022 nella sua abitazione a Marsala.

Parrinello fu arrestato dai carabinieri poche ore dopo l’omicidio. Era nella sua abitazione con la compagna. I due furono interrogati in caserma. Fu la donna a fare trovare i sacchetti con i vestiti che indossavano quando fu commesso l’omicidio. A fornire alla polizia un identikit dell’uomo visto uscire dall’abitazione della vittima e allontanarsi a piedi insieme a una donna furono alcuni residenti della zona. I due medici legali che effettuarono l’ispezione cadaverica dopo l’intervento dei Ris dei carabinieri hanno ricostruito che i colpi inferti al Titone con una sbarra di ferro furono 26.

I due imputati sono stati accusati anche di rapina, perché dopo l’omicidio si sarebbero impossessati del portafoglio di Titone, dal quale il Parrinello vantava un credito. Sarebbe stata questa la causa scatenante del delitto. Fu Lara Scandaliato, lo stesso giorno dell’omicidio, interrogata dai carabinieri, ad accusare il compagno e a far ritrovare l’arma del delitto. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Nicola Gaudino e Salvatore Fratelli. Nel processo si è costituita parte civile una sorella della vittima, che è rappresentata dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta.

