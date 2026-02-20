Non ha sentito il treno arrivare: muore ragazzo di 17 anni lungo la tratta ferroviaria Trapani-Castelvetrano
Il giovane, si trovava nei campi adiacenti ai binari dove, secondo le prime ricostruzioni, stava svolgendo lavori agricoli.
Un giovane di soli 17 anni ha perso la vita questa mattina lungo la tratta ferroviaria Trapani-Castelvetrano. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 al chilometro 125 della linea, in contrada San Nicola, nel tratto compreso tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara.
La vittima, un cittadino tunisino residente a Campobello di Mazara, si trovava nei campi adiacenti ai binari dove, secondo le prime ricostruzioni, stava svolgendo lavori agricoli. Un dettaglio potrebbe rivelarsi determinante per capire la dinamica della tragedia: al momento dell’impatto il ragazzo indossava le cuffie, il che potrebbe avergli impedito di avvertire in tempo l’arrivo del convoglio. Il giovane è stato colpito alla testa e per lui non c’è stato nulla da fare.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, accompagnati da un medico al quale il pubblico ministero di turno ha delegato l’esecuzione dell’ispezione cadaverica. I rilievi tecnici sono stati condotti dalla Polizia Ferroviaria, incaricata di ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto.