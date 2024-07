Successo per la quarta serata della rassegna teatrale Premio Vigata a Porto Empedocle

Applausi scroscianti ieri sera in piazza Kennedy per la quarta serata della rassegna teatrale Premio Vigata Andrea Camilleri, organizzato dall’associazione Terra di Vigata, con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle, della Regione Sicilia e dell’Enel. Ispirato a ‘U Curtigliu di li Raunisi”, “La farsa di la vita” andato in scena ieri sera è risultato particolarmente elegante nel riuscito tentativo di José Tedesco, regista e autrice della drammaturgia, di mettere in scena un classico del teatro popolare siciliano nei modi della Commedia dell’Arte.

A essere evidenziato in apertura dal direttore artistico, Giovanni Volpe, l’intrinseco omaggio della piece a Dario Fo e ai suoi studi sulle maschere anche meridionali. Buoni gli interpreti, azzeccata la messa in scena con scenografie eleganti e luci rigorosamente bianche. Come sempre gremita la piazza, nonostante il ridotto quantitativo di posti a sedere concessi dalla Questura di Agrigento per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Molti si sono attrezzati in maniera alternativa, portando la sedia da casa, anche quella usata abitualmente per andare al mare. Ma chi ama il teatro non guarda certo a formalismi e si organizza in base alle necessità.

Appuntamento per la quinta serata della rassegna il prossimo 3 agosto con la commedia “Il Vedovo arzillo”, portato in scena dell’associazione teatrale “La svolta”.