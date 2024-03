Swap Party e mercatini di artigianato: una mattinata sostenibile a Canicattì

All’interno del progetto BRUalinu – Benessere e Rigenerazione Urbana, uno dei 28 vincitori della V edizione del Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, si svolgerà domenica 24 marzo 2024, dalle 10 alle 13, il primo swap party di Canicattì. Lo swap party è un evento nato per contrastare la fast fashion e adottare stili di consumo consapevoli e sostenibili, in cui le persone partecipanti “svuotano” i loro armadi, liberandosi delle cose che non indossano più, e le scambiano con gli abiti delle altre persone che partecipano. Il tutto gratuitamente, senza dover ricorrere a nessun pagamento, se non al baratto, allo scambio di vestiti.

Ma come funziona?

Ogni persona potrà segnalare sul seguente form (https://forms.gle/AsSYmxsoAHRXgwsu8) 3 capi che intende portare il giorno dell’evento. I vestiti dovranno essere puliti e pronti per essere scambiati. Ad ogni vestito verrà assegnato un valore, da 5 a 15, in base alla qualità e allo stato del capo. La persona che ha consegnato i capi riceverà dunque dei bollini corrispondenti per poter scambiare altri vestiti. Essendo un evento di scambio, non verranno raccolti abiti da donare in beneficenza.

Lo swap party e i mercatini di artigianato sostenibile si svolgeranno in piazza Roma, a Borgalino. Inoltre, sono previste letture di Fiabe dal Mondo e attività a cura delle studentesse e degli studenti dell’Euroform. La partecipazione all’evento è gratuita.