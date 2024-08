Teatro dell’Efebo, grande successo per “Love Morricone”: stasera “Il cortile degli Aragonesi”

Grande successo e teatro gremito in ogni ordine di posti ieri sera al Giardino Botanico per l’esibizione del Coro Lirico Siciliano diretto dal Maestro Francesco Costa e l’omaggio ad Ennio Morricone nell’ambito della Rassegna del Teatro d’Autore e Musica, organizzata al Teatro dell’Efebo dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. “Love Morricone – Archi e Voci”, progetto musicale già apprezzato in numerose piazze, ha letteralmente entusiasmato il pubblico con la riproposizione dei brani di colonne sonore entrate nella storia insieme ai film di numerosi registi (Leone, Tornatore, De Palma, Polanski ed altri ancora).

Un viaggio reso ancora più suggestivo dall’ambientazione nella cava del Giardino Botanico di brani tratti da film come C’era una volta in America, La califfa, Mission, Nuovo Cinema Paradiso e di composizioni di brani di musica leggera ormai leggendari (Che cosa c’è, Se telefonando).

La Rassegna del Teatro d’Autore prosegue stasera, 24 agosto, sempre alle ore 21:00, con “Il cortile degli aragonesi”, della Associazione Culturale Aromi di Sicilia, e domani 25 agosto con “Ma povera Italia”, portato in scena dalla Associazione Culturale Sipario 4. Biglietti ancora disponibili su www.giardinoefebo.it, al Box Office (0922 20500) e direttamente al botteghino.