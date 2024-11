Tempo libero, walking tour gratuito alla scoperta dei vicoli e le stradine di Girgenti

Un walking tour gratuito alla scoperta dei vicoli e le stradine di Girgenti, la città vecchia di Agrigento, in un percorso articolato, passando davanti alle più importanti monumentali testimonianze storico artistiche della Famiglia dei Chiaramonte è in programma il 30 novembre.

Organizzato dall’Associazione NOVA in collaborazione con VisitAgrigento, i partecipanti riscopriranno una parte importante della storia della città di Agrigento e saranno accompagnati dalla guida turistica Marco Falzone con la collaborazione della guida naturalistica Marcello Mira.

Lungo il percorso sarà possibile degustare gli antichi dolci delle monache del Monastero di Santo Spirito, emblema della famiglia Chiaramonte e partecipare alle attiità organizzate all’interno dello stesso Monastero nell’ambito dell’evento “La grande festa di corte, giocare nell’età di mezzo.

Raduno alle ore 15:30 in Piazza Pirandello, di fronte il Comune di Agrigento, partenza alle ore 15:45.

Il tour terminerà con la visita guidata del Monastero di Santo Spirito dalle 18:00 alle 19:00, i partecipanti potranno poi essere accompagnati al punto di partenza,

Al mattino sono i programma altre due visite guidate gratuite condotte dalla guida turistica Marco Falzone, la prima dalle 11:00 alle 12:00 e la seconda dalle 12:00 alle 13:00.