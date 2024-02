Tour autunnale per Diodato: tappa a Palermo e Catania

A poche ore dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ti muovi”, Diodato ha annunciato un tour che si terrà questo autunno nei più prestigiosi teatri italiani con 16 imperdibili appuntamenti live. Tra questi, due le tappe in Sicilia organizzate da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita: il 23 ottobre al Teatro Golden di Palermo, il 24 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania.

I biglietti saranno disponibili da martedì 6 febbraio alle ore 16:00 in prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

Il nuovo tour live, prodotto da Magellano Concerti, segue una tournée nei principali festival italiani nell’estate 2023 e dei live internazionali in Europa, in America e in Cina. Diodato, tra gli artisti più apprezzati nel nuovo pop italiano, porterà sul palco un viaggio musicale introspettivo e intenso con la cifra stilistica unica ed elegante che lo contraddistingue.

“Ti muovi” (Carosello Records), scritto, composto e arrangiato dallo stesso Diodato, che ne firma anche la produzione artistica con Tommaso Colliva – produttore discografico di fama internazionale al fianco del cantautore dall’album “Che vita meravigliosa” – è una ballad intensa ed energica, un prezioso viaggio nell’animo di un essere umano che si trova ad affrontare emozioni inaspettate. E l’emozione, partendo dall’etimologia della parola stessa, è qualcosa che crea movimento, che scuote equilibri e rimette in discussione le verità che avevamo con fatica costruito. È il riaffiorare di sensazioni e visioni che sembravano essere lontane, ma che riemergono con forza forse anche per volontà.