Tradizione siciliana e stagionalità, lo chef Mangione presenta il nuovo menu a Casa Diodoros

Domenica 15 dicembre, a pranzo, si terrà il secondo dei quattro eventi voluti e organizzati dallo chef Alen Mangione. Un tributo alla stagionalità e alla tradizione culinaria sicula, rivisitata in chiave moderna. Un pranzo esclusivo che rappresenterà un viaggio tra consistenze e profumi della nostra terra.

Fondamentali saranno i prodotti della storica Casa Diodoros, scelti per la creazione del nuovo menu invernale del “Carusu Restaurant”, protagonista dell’evento. Un cammino tra storia, tradizione e cultura culinaria che accompagnerà gli avventori alla ri-scoperta di sapori ri-conosciuti, mai banali e sofisticati. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e del buon bere. Un’occasione per accogliere il gusto e ammirare i panorami mozzafiato della Valle dei Templi, palcoscenico dell’evento.