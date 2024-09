Treni storici in Sicilia, il calendario degli appuntamenti

Entra nel vivo il programma di treni storici promossi dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, Fondazione FS e Fs Treni Turistici Italiani. Sabato 21 settembre appuntamento con il Treno del Mito che collegherà Catania Centrale a Taormina, la “perla dello Ionio”. La partenza del convoglio d’epoca è prevista alle ore 15.05 da Catania con fermate intermedie presso le stazioni di Acireale (15.23), Giarre-Riposto (15.39), Fiumefreddo di Sicilia (16.06), Alcantara (16.14), con arrivo previsto nella bellissima stazione di Taormina – Giardini alle ore 16.20. Si riparte alla volta di Catania alle 20.12.

Il 22 settembre il Treno del Mito partirà da Catania Centrale alle ore 8.20 e raggiungerà Taormina – Giardini alle 9.15 facendo ritorno nella città etnea alle 16.02 (sono previste le stesse fermate intermedie). Entrambe le circolazioni saranno effettuate con carrozze degli anni ’30 del tipo Terrazzini e Centoporte. A bordo di questi treni sarà possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta utilizzando il bagagliaio appositamente attrezzato.

Il 28 e 29 settembre ben 10 corse in treno storico tra Agrigento Centrale (partenze alle ore 8.30, 12.30, 14.30, 16.30 e 19.30) e la Valle dei Templi con fermata nella stazione di Tempio Vulcano, posta proprio di fronte all’omonimo tempio. Da qui sarà possibile godere di splendide vedute della valle e del Giardino della Kolymbetra.

Gli appuntamenti di settembre in Sicilia si concludono con il Treno del Mare e delle Civiltà Antiche previsto per il 29 settembre a bordo di un’automotrice storica ALn 668 che collegherà direttamente Palermo a Castelvetrano.

Per ogni appuntamento sono previste escursioni e visite guidate organizzate dalla Regione Siciliana. I passeggeri avranno la possibilità di rivivere la meraviglia di un autentico viaggio nella storia e godere degli splendidi paesaggi direttamente dai finestrini del treno ancora perfettamente apribili.

Il programma dei treni storici 2024 in Sicilia prevede in totale ben 33 appuntamenti da settembre a domenica 8 dicembre. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana in collaborazione con Fondazione FS e Fs Treni Turistici Italiani.