Tutela e salvaguardia del Made in Italy, il licatese Patti ambasciatore del Gusto Doc Italy

Si è svolta ieri a Roma nella suggestiva cornice di Palazzo Valentini, sede del consiglio della città metropolitana di Roma Capitale, la cerimonia delle nuove investiture e di riconferma degli Ambasciatori del Gusto Doc Italy, onorificenza che viene riconosciuta ai professionisti che nel loro lavoro si distinguono per l’opera di diffusione, tutela e salvaguardia del Made in Italy e che con la loro missione si impegnano a valorizzare il territorio e le proprie peculiarità.

Primo tra gli agrigentini ad avere assegnato questo riconoscimento è stato, sei anni fa, Giuseppe Patti, imprenditore di Licata creatore dei format di pizzeria Sardasalata e Lievito Mare. Giuseppe Patti, dallo scorso anno è anche delegato per la Sicilia dell’associazione che ha sede a Roma e che è diretta da Tiziana Sirna.

Altri esponenti agrigentini che hanno avuto l’importante riconoscimento sono il macellaio canicattinese Gianni Giardina, alla seconda riconferma e, da quest’anno, lo chef Pietro La Torre e il pasticcere Sandro Li Calzi.