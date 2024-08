Un PIRAta tra metaverso e intelligenza artificiale (vd)

Arriva in tutte le librerie italiane e on line la terza edizione di un testo “PIRAterie” che ha avuto un successo straordinario.

Per la terza volta l’autore, Francesco Pira, con grande complicità dell’editore indipendente, Antonio Liotta, patron di Medinova, ha voluto far compiere al suo PIRAta un viaggio tra Metaverso e Intelligenza Artificiale. Il nuovo mondo esplorato dal PIRAta appare già nella copertina (un lavoro meraviglioso del Maestro palermitano Nicolò D’Alessandro, autore anche delle copertine delle precedenti edizioni). Il PIRAta racconta ai lettori cosa sta succedendo nella nostra società sempre più vicina ad universi poco conosciuti. Il Professore Pira cita nella sua introduzione Italo Svevo che sostiene : “la scrittura appare come l’unico strumento capace di rendere il soggetto pienamente consapevole della propria esistenza”.

Un’idea che condivide e che gli appartiene. Non bisogna mai avere paura di scrivere, perché la scrittura è un’arma potente che ci aiuta a comprendere gli altri e sé stessi. Un’analisi profonda che pone le sue radici nei posti più sconosciuti dell’anima e del cuore. La penna, e oggi la tastiera, equivale ad un’assoluta introspezione interiore per chi scrive e poi per chi legge. Il Professore Pira, grazie alla disponibilità del direttore responsabile del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo, vuole far sorridere e riflettere i suoli lettori.

Pirateria 3, presentazione Francesco Pira