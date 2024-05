“Urban Fest” in via Atenea, il programma del weekend

Al via il 3 maggio la prima edizione di Urban Fest, il festival che unisce arte,musica, cibo, folclore ed intrattenimento nel cuore dellacittà dei templi. Tutte le attività si svolgeranno in via Atenea, in uno spazio ben riconoscibile grazie alla presenza degli ombrelli sospesi che rappresentano l’esplosione di colori legata alla bella stagione. Urban Fest proporrà ogni weekend (il venerdì, il sabato e la domenica) una serie di appuntamenti sempre diversi a partire dalle 19 fino a mezzanotte.

Il programma di venerdì 3 maggio, giornata inaugurale,prevede l’apertura ufficiale con l’aperitivo e ladegustazione di panelle e crocchè, lo show deitrampolieri ed una estemporanea di pittori per strada, intitolata “Canvas di sera”, a cura di Belle Arti Caf,colori e strumenti per artisti di Agrigento. A seguire il“flash mob” con il gruppo folcloristico Val d’Akragas e poi il dj set con Alfonso Spataro. Alle 23:59 “Spaghetti a mezzanotte” con aglio, olio epeperoncino per tutti.

Sabato 4 maggio, alle 18,30 presso Lattuca Store, la presentazione della nuova collezione del brand Dodo con il dj set di Gero Natale che ha da poco lanciato i suoi primi due singoli, “Lucas” e “Far away”, che fanno parte dell’album “Opera Magnifica”. Gero Natale, di recente, ha anche partecipato a “Uomini e donne” (Canale 5).Alle 19 l’aperifood con sfincione e bollicine:degustazione di pizza con i sapori del passato. A seguirel’esibizione di giocolieri e sputafuoco. Chiusura con dj Zeus.

Domenica 5 maggio alle 19 il “flash mob” con il gruppo folk Città di Agrigento. Alle 20 lo spettacolo musicale“Canzoni d’autore” con Marcello Mandreucci. Dalla prossima settimana, inoltre, dalla vetrina di FamGallery, Radio Vela trasmetterà in diretta live da mezzogiorno alle 14.

Urban Fest è un’iniziativa portata avanti da alcuni privati che, autotassandosi, hanno unito le forze nel tentativo di riportare la gente in via Atenea. Si tratta del Cafè Girasole di Peppe Vita, David Scozzari e Maximilian Mandracchia; Chapeau di Paolo Russo e Cantina Granet di Vincenzo Santalucia con la collaborazione di LattucaStore di Roberta Lattuca, Fam Gallery di Paolo Minacori e Radio Vela.