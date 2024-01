Valle dei Templi, domenica ingresso gratuito e caccia al tesoro con le archeo-befane

La prima domenica gratuita dell’anno alla Valle dei Templi cadrà nel prossimo fine settimana: domenica (7 gennaio) si potrà anche visitare la mostra La Vergine delle Rocce e la bottega di Leonardo che ha ottenuto un tale successo di pubblico che la direzione del Parco ha deciso di prorogarla fino a metà mese. Ma la Valle propone anche altri modelli di visita che, a fianco dei normali percorsi, sviluppano i cinque sensi: dalle esperienze enogastronomiche a Casa Diodoros (aperta anche la sera) al percorso immersivo Valle 3D, indietro nel tempo, con le ricostruzioni virtuali all’epoca del suo maggior splendore dell’antica Akragas.

Domenica alle 16.30 è previsto anche il primo laboratorio per bambini dell’anno, visto che vere e proprie archeo-befane piomberanno al Museo archeologico Pietro Griffo per nascondere golosi “tesori”, in premio per un’avvincente “caccia” tra le vetrine del museo. I ragazzi (tra 6 e 12 anni), mappa alla mano e condotti dagli archeologi CoopCulture, entreranno in confidenza con i tesori esposti nelle teche, alla ricerca del bene più prezioso che un museo possa mai custodire. E quando il gruppo avrà trovato la soluzione all’ultimo indovinello, ciascuno dei ragazzi riceverà una parte del goloso bottino che le archeo-befane hanno nascosto nel Museo. Dove è ancora possibile visitare Archeologia a 33 giri. Vinili da museo, mostra molto particolare che racchiude le cover di 33 e 45 giri che rimandano a reperti archeologici.

Per gli adulti, da venerdì a domenica sempre alle 15.30, sono disponibili invece le visite guidate “Valle senza segreti”: all’itinerario abituale nella Valle dei Templi si aggiunge l’esperienza dei percorsi sotterranei (sempre nei weekend alle 10, alle 11.15, alle 12.30 e alle 13.45), scoprendo la vita dei primi cristiani. Dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, si comprenderà l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane.