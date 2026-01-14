Cultura

Vasame conquista il Pirandello: applausi a scena aperta e grande partecipazione del pubblico

In scena Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, protagonisti di un racconto intenso che intreccia parola, musica e sentimento

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Alla fine della prima replica di “Vasame – L’amore è rivoluzionario”, il Teatro Pirandello ha salutato lo spettacolo con applausi convinti e prolungati, segno di una partecipazione autentica e sentita.

In scena Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, protagonisti di un racconto intenso che intreccia parola, musica e sentimento, capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine, tra sorrisi, silenzi carichi di emozione e un finale accolto con grande calore.

Subito dopo il sipario, abbiamo raccolto le prime impressioni: “coinvolgente”“emozionante”“uno spettacolo che arriva”.
Un debutto accolto con convinzione, che apre con ottime sensazioni la seconda replica.

