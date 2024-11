“Voglio esserci anch’io”, ad Agrigento l’evento per dire no alla violenza sulle donne

“Voglio esserci anch’io” è l’iniziativa promossa dal Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento che si terrà il prossimo 25 novembre a partire dalle ore 17:30 presso il Teatro Pirandello.

La manifestazione è occasione per ricordare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ma anche motivo per commemorare i 21 anni di instancabile attività portati avanti dal Centro per garantire supporto, dignità e speranza alle donne vittime di violenze di ogni genere.

Lunedì 25 novembre hanno scelto di esserci artisti straordinari che con grande sensibilità si esibiranno per dire No alla violenza e Si alla cultura del rispetto. Si tratta del batterista Mauro Patti, delle vocalist Francesca Bongiovanni, Krizia Vinciguerra e Miriam Versaci,accompagnate da Francesco Lima alla tastiera, Ruben Russo al basso, Mariano Di Stefano alla chitarra, e ancora dell’attore Salvatore Rancatore e degli artisti ballerini della scuola di danza di Denise Grillo, Arabesque.

I proventi dei biglietti venduti saranno devoluti a percorsi di riabilitazione per donne vittime di violenze.Nel corso della serata inoltre sarà sorteggiata una borsa artigianale offerta gentilmente da Marinisa Bag.