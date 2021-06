Coronavirus, 39 nuovi casi in provincia di Agrigento

Sono 39 i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 4 giugno. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. I tamponi eseguiti sono stati 319 che portano il totale di test processati da inizio pandemia a 95.982. Ci sono tre nuovi ricoveri in ospedale e 19 guarigioni. Non si registrano vittime.

Negli ospedali

Sono 19 le persone ricoverate negli ospedali: 13 si trovano al San Giovanni di Dio di Agrigento, 0 all’ospedale di Sciacca e 6 all’ospedale di Ribera. Una persona risulta ricoverata in terapia intensiva presso l’Ospedale di Agrigento mentre una è ricoverata in struttura lowcare all’ex covid hotel di Canicattì.

Questa la suddivisione degli attuali positivi comune per comune

Agrigento 14 ; Alessandria della Rocca 0; Aragona 0; Bivona 0 ; Burgio 0; Calamonaci 0; Caltabellotta 0; Camastra 10; Cammarata 4; Campobello di Licata 7; Canicattì 81; Casteltermini 1 (1 migrante ospiti di un centro di accoglienza); Castrofilippo 2; Cattolica Eraclea 0; Cianciana 0; Comitini 0; Favara 4; Grotte 0; Joppolo Giancaxio 0; Licata 137; Lucca Sicula 0; Menfi 28; Montallegro 0; Montevago 0; Naro 6; Palma di Montechiaro 61; Porto Empedocle 10; Racalmuto 1; Raffadali 4; Ravanusa 37; Realmonte 1; Ribera 3; Sambuca di Sicilia 2; San Biagio Platani 11; San Giovanni Gemini 1; Sant’Angelo Muxaro 0; Santa Elisabetta 0; Santa Margherita di Belìce 2; Santo Stefano Quisquina 34; Sciacca 9; Siculiana 0 e Villafranca Sicula: 0. Navi accoglienza 0.