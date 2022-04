Covid, 314 nuovi casi e 4 ricoveri nell’agrigentino

Sono 314 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nel nella giornata del 26 aprile. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. I tamponi eseguiti sono stati 2.374. Non si registrano nuove vittime. I guariti sono stati 820. Ci sono stati invece 4 nuovi ricoveri in ospedale.

Negli ospedali

Sono 36 le persone ricoverate: 15 all’ospedale di Ribera e 20 al San Giovanni di Dio di Agrigento e uno fuori provincia. Tre persone risultano ricoverate in terapia intensiva a Ribera. Un paziente si trova ricoverato all’hotel covid di Sciacca.

I contagi comune per comune

Agrigento 1.093; Alessandria della Rocca 24; Aragona 247; Bivona 90; Burgio 48; Calamonaci 14; Caltabellotta 29; Camastra 33; Cammarata 103; Campobello di Licata 191; Canicattì 679; Casteltermini 148; Castrofilippo 52; Cattolica Eraclea 55; Cianciana 46; Comitini 11; Favara 921; Grotte 69; Joppolo Giancaxio 31; Licata 776; Lucca Sicula 14; Menfi 212; Montallegro 41; Montevago 41; Naro 80; Palma di Montechiaro 259; Porto Empedocle 316; Racalmuto 156; Raffadali 236; Ravanusa 130; Realmonte 84; Ribera 167; Sambuca di Sicilia 122; San Biagio Platani 128; San Giovanni Gemini 136; Sant’Angelo Muxaro 57; Santa Elisabetta 49; Santa Margherita Belice 83; Santo Stefano Quisquina 47; Sciacca 741; Siculiana 95; Villafranca Sicula 39; Nave accoglienza migranti 10.