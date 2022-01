Covid, ancora vittime nell’agrigentino

Sono 1.072 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 13 gennaio. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. I tamponi eseguiti sono stati 3.011 (in riferimento al giorno precedente). Si sono registrate tre vittime: ad Alessandria della Rocca, Campobello di Licata e Cianciana. Sale a 402 il numero degli agrigentini deceduti a causa del covid da inizio pandemia. Ci sono anche 8 nuovi ingressi in ospedale. I guairti sono 217.

Negli ospedali

Sono 55 le persone ricoverate: 30 all’ospedale di Ribera e 25 al San Giovanni di Dio di Agrigento. Nove, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva: 7 a Ribera e 2 ad Agrigento; due persone ricoverate presso la struttura lowcare fuori provincia.

I contagi comune per comune

Agrigento 1.509; Alessandria della Rocca 89; Aragona 183; Bivona 87 ; Burgio 48; Calamonaci 65 ; Caltabellotta 81; Camastra 85; Cammarata 207; Campobello di Licata 299; Canicattì 1.299; Casteltermini 245; Castrofilippo 145; Cattolica Eraclea 69; Cianciana 130; Comitini 37; Favara 1.209; Grotte 197; Joppolo Giancaxio 57; Licata 758; Lucca Sicula 65; Menfi 241; Montallegro 44; Montevago 16; Naro 196; Palma di Montechiaro 1.049; Porto Empedocle 546; Racalmuto 313; Raffadali 357; Ravanusa 213; Realmonte 131; Ribera 522; Sambuca di Sicilia 109; San Biagio Platani 38; San Giovanni Gemini 231; Sant’Angelo Muxaro 16; Santa Elisabetta 32; Santa Margherita di Belìce 184; Santo Stefano Quisquina 167; Sciacca 887; Siculiana 205; Villafranca Sicula 32; Navi accoglienza 1.