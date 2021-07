Covid, in Sicilia 174 nuovi positivi

Lieve crescita dei contagi in Sicilia Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi casi Covid registrati passano dai 150 di ieri ai 174 di oggi, a fronte pero’ di un numero decisamente superiore di tamponi processati, 15.499 e che determina un tasso di positivita’ in discesa all’1,12%. Sono quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore. I guariti oggi sono 110. Crescono gli attualmente positivi, 60 in piu’ portando il numero totale a 3.795. Quasi stabili i ricoveri nei reparti ordinari, 139 (-1), 20 i degenti ospitati nelle terapie intensive dell’isola, con un incremento complessivo di 2 rispetto a ieri e con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 3.636 persone.

A livello provinciale è la provincia di Agrigento quella dove si registrano più casi (44), seguono Caltanissetta con 36, Palermo 27, Trapani 24, Catania 20, Ragusa 11, Siracusa 8, Messina 4 e 0 nuovi casi a Enna.