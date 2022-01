Covid, più guarigioni che nuovi contagi nell’agrigentino

Sono 213 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 24 gennaio. Il dato (riferito ai tamponi processati il giorno precedente) emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. I tamponi eseguiti sono stati 3.106. Non si registrano nuove vittime nelle ultime ventiquattro ore mentre c’è un solo accesso in ospedale. I guariti sono 424.

Negli ospedali

Sono 59 le persone ricoverate: 31 all’ospedale di Ribera e 28 al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sei, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva: 3 a Ribera e 3 ad Agrigento. Quattro persone si trovano ricoverate presso struttura lowcare: 1 fuori provincia e 2 allo Sciacca Hotel Covid e 1 Ribera Hotel Covid.

I contagi comune per comune

Agrigento 2.350 ; Alessandria della Rocca 132; Aragona 232; Bivona 98; Burgio 23; Calamonaci 33; Caltabellotta 116; Camastra 95; Cammarata 346 ; Campobello di Licata 403; Canicattì 1.760; Casteltermini 356; Castrofilippo 142; Cattolica Eraclea 54; Cianciana 170; Comitini 48; Favara 1.844; Grotte 245; Joppolo Giancaxio 53; Licata 1.079; Lucca Sicula 21; Menfi 316; Montallegro 34; Montevago 32; Naro 227; Palma di Montechiaro 1.409; Porto Empedocle 720; Racalmuto 288; Raffadali 535; Ravanusa 323; Realmonte 244; Ribera 290; Sambuca di Sicilia 104; San Biagio Platani 38; San Giovanni Gemini 390; Sant’Angelo Muxaro 26; Santa Elisabetta 42; Santa Margherita Belice 232; Santo Stefano Quisquina 228; Sciacca 1.359; Siculiana 266; Villafranca Sicula 17. Nave accoglienza migranti 31.